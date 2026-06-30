Kind nach Unfall in Krankenhaus

Nr. 0790

Heute Morgen wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Mahlsdorf verletzt. Eine 46-jährige Autofahrerin fuhr den bisherigen Ermittlungen sowie Angaben von Zeuginnen und Zeugen zufolge gegen 7:45 Uhr auf der Straße 48 und wollte nach links in die Pilgramer Straße einbiegen. Dabei kamen ihr mehrere Personen auf Fahrrädern aus dem Kaaden-Ring entgegen, darunter eine 35-Jährige und ihre fünfjährige Tochter. Die 46-Jährige ließ zunächst die Personen passieren, traf beim Anfahren mit ihrem Wagen jedoch das Kind. Es wurde samt Fahrrad unter dem Auto mitgeschleift. Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte zogen die Fünfjährige unter dem Fahrzeug hervor und versorgten sie. Dann brachten sie das Kind gemeinsam mit der Mutter in ein Krankenhaus, wo die Fünfjährige stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.