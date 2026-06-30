Raub auf einen Supermarkt

Nr. 0786

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Raub nach Marienfelde alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter gegen 20 Uhr einen Supermarkt in der Marienfelder Allee. Dort soll er eine 32-jährige Mitarbeiterin und einen 22-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und in den Lagerbereich gedrängt haben. Der Unbekannte habe die Herausgabe von Geld gefordert und die beiden an Händen und Füßen gefesselt. Der Tatverdächtige entwendete Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau und der Mann erlitten oberflächliche Verletzungen im Bereich der Handgelenke und standen unter dem Eindruck des Geschehens. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten die beiden am Ort. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).