Neunjährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0783

Die Vermisstenstelle der Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach Mia RAKIĆ. Die Neunjährige soll gestern, am 29. Juni 2026, mit einem Fahrdienst zur Anna-Seghers-Schule im Ortsteil Adlershof gebracht worden sein. Als sie am Nachmittag abgeholt werden sollte, wurde bekannt, dass sie nie in der Schule erschienen ist. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

braune Augen

kräftige Statur

lange braune Haare

Mia trägt möglicherweise einen Leinenbeutel mit Tiermotiven bei sich.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Neunjährigen geben?

Wer hat Mia gestern seit 7:50 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.