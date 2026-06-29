Festnahmen nach räuberischer Erpressung und Schussabgabe – BAO Ferrum ermittelt

Nr. 0782

Nach bisherigen Ermittlungen betraten mehrere maskierte Männer gegen 4:15 Uhr ein Bistro an der Kreuzung Tempelhofer Weg/Gottlieb-Dunkel-Straße. Dort bedrohten sie unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Mitarbeiter der Lokalität und forderten Geld. Bei einer daran anschließenden Auseinandersetzung löste sich ein Schuss aus der verwendeten Waffe. Die Maskierten flüchteten im Anschluss aus der Lokalität und stiegen in ein Fahrzeug. Die vier flüchtenden Täter im Alter von 23 bis 28 Jahren konnten durch Einsatzkräfte, darunter Kräfte des Spezialeinsatzkommandos, in einem Café in der Barfusstraße und am S-Bahnhof Jungfernheide festgenommen werden. Das Tatfahrzeug und die Schusswaffe wurden beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort den Ermittlerinnen und Ermittlern der BAO Ferrum überstellt. Die Ermittlungen dauern an.