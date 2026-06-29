Mann nach wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung notoperiert

Nr. 0781

Gestern Abend wurde die Polizei zu einer Schlägerei in Kreuzberg alarmiert. Gegen 21:50 Uhr soll ein Mann in eine Auseinandersetzung mit einer Personengruppe in der Skalitzer Straße geraten sein. Im Zuge der zunächst verbalen Streitigkeiten soll der 42-Jährige nach einer Glasflasche gegriffen und diese drohend in Richtung der Gruppe gehalten haben. Nachdem ihm die Glasflasche weggenommen worden sei, habe er nach einer Holzlatte gegriffen und mit dieser auf den Rücken eines gegnerischen Gruppenmitglieds geschlagen. Dem Vernehmen nach wurde er anschließend von seinen Kontrahenten eingekreist. Diese sollen ihm die Holzlatte weggenommen und ihn mittels Faustschlägen zu Boden gebracht haben. Dort sei ihm mehrmals gegen den Kopf und Oberkörper getreten worden. Nachdem eine unbekannte Person eingeschritten sei, seien die Gruppenmitglieder geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen mit erlittener Kopfplatzwunde und dem Verdacht auf eine arterielle Gehirnblutung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert. Nach ärztlicher Aussage kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen aus der Gruppe am Kottbusser Tor fest, nachdem er wiedererkannt worden war. Er kam für eine Identitätsfeststellung in ein Polizeigewahrsam. Nach Feststellung seiner Personalien kam der 28-Jährige auf freien Fuß. Ein Fachkommissariat für brennpunktorientierte Ermittlungen der Polizeidirektion 5 (City) ist mit der weiteren Bearbeitung des Sachverhalts, insbesondere mit der Namhaftmachung aller Tatverdächtigen, betraut. Die Ermittlungen dauern an.