Scharfe Schusswaffe beschlagnahmt

Nr. 0780

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag in Kreuzberg einen Mann fest, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug. Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Zeugen gegen 17 Uhr der Polizei, dass sie am Paul-Lincke-Ufer einen Mann gesehen hatten, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten den beschriebenen Mann an der Hobrechtbrücke und kontrollierten ihn. Im Rahmen der körperlichen Durchsuchung fanden sie bei ihm eine scharfe Handfeuerwaffe mit gefülltem Magazin sowie ein Einhandmesser und beschlagnahmten alles. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem 32-Jährigen führte zu keinen weiteren Waffenfunden. Der Mann wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts überstellt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin später wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.