Mann erleidet Stichverletzung und Augenreizung – mutmaßlicher Täter flüchtet

Nr. 0775

Gestern Abend wurde in Prenzlauer Berg ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen geriet ein 33-jähriger Mann gegen 23 Uhr auf dem Gehweg vor einem Supermarkt in der Greifswalder Straße mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem 33-Jährigen zunächst Reizgas ins Gesicht gesprüht und ihm anschließend eine Stichverletzung im Oberkörper zugefügt haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige gemeinsam mit einer Begleiterin vom Tatort. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.