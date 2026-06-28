Aus Hochzeitskorso heraus mit Waffe bedroht

Lichtenberg/Marzahn-Hellersdorf

Nr. 0774

Heute früh soll es während eines Hochzeitskorsos in Lichtenberg zu einer Bedrohung mit Waffe gekommen sein. Gegen 3:30 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 auf einen Hochzeitskorso in der Gülzower Straße in Kaulsdorf aufmerksam. Während die Polizisten verkehrsaufklärende Gespräche mit den Teilnehmenden des Hochzeitskorsos durchführten, machte ein Zeuge die Beamten darauf aufmerksam, dass sich eine Schusswaffe in einem der Fahrzeuge befinden soll. Die Kräfte forderten daraufhin den bewaffneten Autofahrer umgehend auf, aus dem Wagen auszusteigen und nahmen den 20-Jährigen sofort fest. Im Fußraum des Autos fanden sie eine ungeladene Schreckschusswaffe sowie die zugehörige Munition und beschlagnahmten alles. Der 28 Jahre alte Hinweisgeber war zuvor als Beifahrer zusammen mit einer 29-jährigen Fahrerin unterwegs, als der Tatverdächtige an der Kreuzung der Frankfurter Allee Ecke Gürtelstraße Ecke Möllendorffstraße neben ihnen hielt. Gemäß seinen Aussagen hielt der junge Mann die Schreckschusswaffe in ihre Richtung, lud sie durch und fuhr schließlich weiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene am Ort entlassen. Er muss sich wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffe und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das örtlich zuständige Abschnittskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.