Versammlungsgeschehen zu einem angezeigten Aufzug anlässlich des 10. Muharram

Nr. 0773

Gestern Nachmittag fand in Mitte eine angezeigte Versammlung mit dem Titel „Aschura-Marsch“ statt. Die Versammlung begann gegen 15:45 Uhr am Berliner Dom und führte als Aufzug über Unter den Linden, die Charlottenstraße, die Französische Straße und die Markgrafenstraße zum Gendarmenmarkt. In der Spitze beteiligten sich rund 600 Personen an der Versammlung.

Im Verlauf des Aufzuges stellten Einsatzkräfte eine Darstellung mehrerer mit Bändern zusammengebundener Kinder fest. Diese szenische Darstellung der historischen Verschleppung von Frauen und Kindern wurde vom Polizeiführer unverzüglich in einem Kooperationsgespräch mit der Versammlungsleitung untersagt. Die Versammlungsleiterin wirkte auf das Theaterstück der Kinder ein und beendete es. Die Kinder verließen aufgrund der Hitze den Aufzug selbstständig nach einigen Metern.

Aufgrund der hohen Temperaturen mussten mehrere Versammlungsteilnehmende wegen Kreislaufbeschwerden medizinisch versorgt werden. Im Kooperationsgespräch mit dem Polizeiführer verzichtete die Versammlungsleiterin ebenfalls auf die Durchführung der vorgesehenen Zwischenkundgebungen. Darüber hinaus wurde der Aufzug zwischenzeitlich unterbrochen, um den Teilnehmenden eine Versorgung mit Trinkwasser im Schatten zu ermöglichen. Die Abschlusskundgebung begann gegen 17:30 Uhr am Endplatz ohne Störungen. Im gesamten Verlauf der Versammlung wurden durch eingesetzte Dolmetscher keine strafbaren Inhalte bei Ausrufen und Redebeiträgen, an mitgeführten Transparenten sowie Fahnen, insbesondere keine IS-Fahnen, festgestellt. Die Versammlung verlief insgesamt friedlich. Auch weitere Straftaten im Zusammenhang mit der Versammlung wurden nicht festgestellt. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verringerte sich kontinuierlich, sodass die Versammlung gegen 20:30 Uhr beendet wurde.