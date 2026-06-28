Gefährliche Körperverletzung nach Streit – Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 0772

In der vergangenen Nacht eskalierte ein Streit an einer Unterkunft für Geflüchtete in Alt-Hohenschönhausen. Gegen 2 Uhr sollen sich ein 39-Jähriger und ein 16-Jähriger auf dem Parkplatz der Unterkunft in der Konrad-Wolf-Straße aufgehalten haben, als zwei Unbekannte auf sie zugekommen sein sollen. In der Folge sei ein Streitgespräch entfacht. Dem Vernehmen nach beleidigte einer von ihnen den Älteren und habe ihn im Beinbereich verletzt. Anschließend ergriffen der Angreifer und sein Begleiter die Flucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen mit einer Stichverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.