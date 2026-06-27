Angriff auf Passanten endet mit DEIG-Einsatz

Nr. 0768

Heute früh soll ein Mann in Charlottenburg Passanten angegriffen und bei seiner Festnahme Widerstand geleistet haben, der mit einem DEIG beendet werden musste. Der 37-Jährige soll laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen gegen 3:30 Uhr in der Nehringstraße randaliert und Passanten mit Steinen und Stöcken angegriffen haben. Den ersten Erkenntnissen nach wurde hierbei jedoch niemand verletzt. Als die alarmierten Kolleginnen und Kollegen ihn auf der Seelingstraße antrafen, widersetzte er sich den Anordnungen und wehrte sich massiv gegen die Festnahme. Ein Polizist setzte nach Androhung das DEIG ein, um die Festnahme zu ermöglichen. Der 39-Jährige befindet sich zur routinemäßigen Überwachung in einem Krankenhaus und muss sich wegen des Vorwurfs des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.