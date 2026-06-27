Queerfeindlicher Angriff

Nr. 0767

Heute früh griffen zwei bislang noch unbekannte Männer zwei Personen in Kreuzberg an. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen waren gegen 4:30 Uhr eine nicht-binäre Person und eine Transfrau gemeinsam auf dem Gehweg an der Kreuzung Yorckstraße/Gneisenaustraße/Mehringdamm unterwegs. Dort trafen sie die beiden Männer, die die nicht-binäre Person beleidigt haben sollen. Da weder sie noch ihre Begleitung auf die Beleidigungen reagierten, sollen die beiden Unbekannten die 30-jährige nicht-binäre Person mit Faustschlägen angegriffen haben, sodass sie zu Boden stürzte. Ihre 31-jährige Freundin eilte zur Hilfe und soll ebenfalls mit Faustschlägen angegriffen worden sein, bis auch sie zu Boden stürzte. Trotzdem die beiden auf dem Boden lagen, sollen die Angreifer weiter zugeschlagen und zugetreten haben. Erst als mehrere Zeugen eingriffen, flüchteten die Angreifer in Richtung Großbeerenstraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Angegriffenen zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Sie erlitten Kopfplatzwunden und Schürfwunden. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.