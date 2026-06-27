Gegenseitig beleidigt und geschlagen

Nr. 0766

Vergangene Nacht beleidigten und schlugen sich mehrere Personen in Hellersdorf. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen gegen 1 Uhr vier Jugendliche beziehungsweise junge Männer im Alter 16, 17, 18 und 19 Jahren an einem Imbiss an der Stendaler Straße auf drei 42, 44 und 46 Jahre alte Männer. Den bisherigen Ermittlungen und Aussagen zufolge, sollen sich die beiden Kleingruppen jeweils verhetzend und fremdenfeindlich beleidigt haben. Im weiteren Verlauf schlugen die Gruppen aufeinander ein, wobei auch Stühle des Imbisses zum Einsatz kamen. Der 44-Jährige, der 46-Jährige sowie der 18-Jährige erlitten oberflächliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten sie ambulant am Ort. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).