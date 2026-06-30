Explosion auf Betriebsgelände – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0788

Am Freitag, den 26. Juni 2026, kam es gegen 2:50 Uhr auf dem Gelände eines Autohändlers am Kleinmachnower Weg 1 in Zehlendorf zu einer Explosion, die einen hohen Sachschaden an mehreren Fahrzeugen und an Gebäudeteilen verursachte.

Wer kann sachdienliche Angaben zu der Tat oder zu Tatverdächtigen machen?

Wer hat vor oder nach dieser Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Teltower Damm/Kleinmachnower Weg oder im Nahbereich wahrgenommen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin am Platz der Luftbrücke 6 in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-952222 oder per E-Mail an LKA522@polizei.berlin.de entgegen. Auch über das Portal https://be.hinweisportal.de/autohaendler2026 können Hinweise, auch Videoaufnahmen, übermittelt werden. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache können Hinweise gegeben werden.

Erstmeldung Nr. 0764 vom 26.06.2026: Explosion auf Werkstattgelände

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag explodierte ein Gegenstand auf einem Werkstattgelände in Zehlendorf. Diesen soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein bislang Unbekannter gegen 3 Uhr über den Zaun des Geländes am Teltower Damm geworfen haben. Durch die Explosion wurde niemand verletzt, aber mindestens 14 Fahrzeuge sowie das angrenzende Bürogebäude beschädigt. Die Ermittlungen übernahmen Sprengstoffermittler des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt Berlin.