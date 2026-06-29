Vermisste 16-Jährige wieder da

Nr. 0776

Die vermisste 16-Jährige ist wohlbehalten zurück und befindet sich wieder in Obhut ihrer Familie.

Erstmeldung Nr. 0763 vom 26.06.2026: Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer 16-jährigen Jugendlichen. Sie verließ am Mittwoch, den 24. Juni 2026, gegen 12 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft Storkower Straße in Pankow in Richtung Frankfurter Allee und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Die 16-Jährige hat kein Mobiltelefon.