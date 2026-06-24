Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0760

Ein Radfahrer erlitt gestern Abend in Kreuzberg schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-Jährige gegen 20:30 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Dudenstraße in Richtung der Katzbachstraße. Vor einem Wohnhaus stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer erhebliche Kopfverletzungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort brachten ihn alarmierte Einsatzkräfte in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).