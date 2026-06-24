Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Nr. 0759

Einsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Buckow fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 29-jährige Inhaber eines Mietwagenbetriebes gegen 2:30 Uhr in seinen Geschäftsräumen an der Johannisthaler Chaussee auf, als er Geräusche sowie Lichtschein aus einem Büroraum bemerkte. Daraufhin verständigte er die Polizei und versteckte sich zunächst. Kurze Zeit später bemerkte der Mann einen Unbekannten in seinen Geschäftsräumen und sprach diesen an. Der Mann flüchtete daraufhin durch ein Fenster. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen kurz darauf einen 43-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig fest. Der Festgenommene wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.