Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0755

Bei einem Verkehrsunfall wurden gestern Nachmittag mehrere Personen in Neukölln verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen bog ein 39-jähriger Fahrer eines BVG-Linienbusses gegen 15:20 Uhr von der Siegfriedstraße nach rechts in die Hermannstraße ab. Zeitgleich soll ein 46-jähriger Fußgänger trotz für ihn geltenden Rotlichts die Fahrbahn betreten haben. Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern, soll der Busfahrer das Fahrzeug stark nach rechts gelenkt haben. Der Bus geriet auf den Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Kollision stürzte die Straßenlaterne um und traf zwei Passanten. Die beiden Verletzten, eine 68-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann, erlitten jeweils Schnittverletzungen und Verletzungen im Bereich der Beine. Die 68-Jährige wurde zudem am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 70-jährige Ehemann der verletzten Frau suchte sie später selbstständig im Krankenhaus auf. Dort wurden bei ihm ebenfalls mehrere Schnittverletzungen und Hautabschürfungen festgestellt. Auch er wurde zur stationären Behandlung in dem Krankenhaus aufgenommen. Der beteiligte 46-jährige Fußgänger machte anschließend auf sich aufmerksam und klagte über Hautabschürfungen an einem Finger. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der Busfahrer erlitt Schmerzen im Brustkorb und stand unter dem Eindruck des Geschehens. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hermannstraße in Fahrtrichtung Rudow sowie für den Fußgängerverkehr bis circa 17:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).