Kind bei Verkehrsunfall verletzt

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Polizeimeldung vom 23.06.2026

Mitte

Nr. 0754
Gestern Morgen wurde bei einem Verkehrsunfall in Moabit ein Kind verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen trat eine Sechsjährige gegen 7:15 Uhr in der Straße Alt-Moabit zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einem 39-jährigen vorbeifahrenden Autofahrer mit dessen Fahrzeug angefahren. Das Mädchen stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen im Becken- und Kopfbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Sechsjährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Straße Alt-Moabit von 7:30 Uhr bis 8 Uhr in Teilen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).

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