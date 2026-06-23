Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0754

Gestern Morgen wurde bei einem Verkehrsunfall in Moabit ein Kind verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen trat eine Sechsjährige gegen 7:15 Uhr in der Straße Alt-Moabit zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einem 39-jährigen vorbeifahrenden Autofahrer mit dessen Fahrzeug angefahren. Das Mädchen stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen im Becken- und Kopfbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Sechsjährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Straße Alt-Moabit von 7:30 Uhr bis 8 Uhr in Teilen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).