Auf Tauben geschossen – mehrere Druckluftwaffen beschlagnahmt

Nr. 0752

Ein Mann soll in der Nacht auf Sonntag in Charlottenburg Tauben in seinem Wohnhaus erschossen haben. Zeugen hatten die toten Tiere im Treppenhaus in der Saldernstraße gesehen und gegen 19:20 Uhr die Polizei gerufen. Die alarmierten Beamten konnten im Treppenhaus noch Beweismittel sicherstellen und anhand von Zeugenaussagen die Wohnung ausfindig machen, in der der mutmaßliche Tatverdächtige leben soll. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Polizeikräfte die Wohnung und stellten dort Druckluftwaffen in zweistelliger Höhe, entsprechende Magazine, Munition und Ausstattung sicher. Noch während der Durchsuchung erschien der 41-jährige Tatverdächtige. Er muss sich nun wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz und des Tierschutzgesetzes verantworten.