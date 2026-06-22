Nach Auseinandersetzung und Widerstand – DEIG eingesetzt

Nr. 0751

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 zu einer gegenwärtigen Bedrohung nach Charlottenburg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 25-jähriger Mann gegen 16:30 Uhr ein Café in der Kaiser-Friedrich-Straße betreten und gegenüber einer 56-jährigen Mitarbeiterin Drohungen zum Nachteil ihrer Familienangehörigen ausgesprochen haben. Zudem soll er sich der Frau gegenüber bedrohlich verhalten haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ der Mann das Geschäft. Die Einsatzkräfte stellten den 25-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Cafés fest und kontrollierten ihn. Während der polizeilichen Maßnahmen erschienen mehrere Angehörige der 56-Jährigen am Einsatzort. Nach aktuellem Kenntnisstand griffen drei Männer im Alter von 21, 28 und 46 Jahren den 25-Jährigen gemeinschaftlich an und verletzten ihn durch Schläge. Die Polizeieinsatzkräfte trennten die Beteiligten und verhinderten eine weitere Eskalation. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen kam es zu Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen gegen die Polizisten und eine Polizistin. Der 28-Jährige leistete erheblichen Widerstand und schlug nach den eingesetzten Kräften. Nachdem andere Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt hatten, setzte ein Polizeibeamter ein Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) ein. Der Mann konnte anschließend überwältigt und festgenommen werden. Nach der Festnahme klagte der 28-Jährige über Unwohlsein und wurde vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die dortigen Untersuchungen ergaben nach bisherigen Erkenntnissen keine Auffälligkeiten. Der Mann wurde daraufhin entlassen. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter verletzt. Er verblieb jedoch im Dienst. Ein am Einsatzort erschienener 54-jähriger Angehöriger des zunächst kontrollierten 25-Jährigen soll darüber hinaus gegenüber der 19-jährigen Tochter der zuvor bedrohten Cafémitarbeiterin bedrohliche und ehrverletzende Äußerungen ausgesprochen haben. Gegen den 54-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er in ein Polizeigewahrsam gebracht und kam anschließend wieder auf freien Fuß. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte in der Nähe des Einsatzortes eine fünfköpfige Personengruppe fest, die dem familiären Umfeld eines Beteiligten zugeordnet werden konnte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kontrollierten die Einsatzkräfte die Personen und sprachen Platzverweise aus, denen die Betroffenen nachkamen. Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).