Dreizehnjährige wieder da

Nr. 0805

Die seit dem 23. April 2026 vermisste Dreizehnjährige ist in Duisburg wohlbehalten angetroffen worden.

Erstmeldung Nr. 0749 vom 22.06.2026: Dreizehnjährige vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Dreizehnjährigen. Sie verließ am Donnerstag, den 23. April 2026, gegen 16 Uhr die väterliche Wohnung im Senftenberger Ring im Ortsteil Märkisches Viertel und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Nach Erkenntnissen des Betreuungsumfeldes hält sich das vermisste Mädchen regelmäßig am Alexanderplatz in Berlin-Mitte auf. Die Dreizehnjährige führt kein Handy bei sich und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.