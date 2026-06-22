Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall – Säugling in Lebensgefahr

Nr. 0746

Gestern Abend kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Säugling lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 22-jähriger Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer mit einem Mietwagen gegen 17:15 Uhr auf der Roedernallee in Fahrtrichtung Lindauer Allee unterwegs. In Höhe der Thyssentraße fuhr der 22-Jährige an den rechten Fahrbahnrand, um zu wenden, und stieß daraufhin mit einem Fahrzeug zusammen, an dessen Steuer ein 32-Jähriger saß. Der Fahrer befuhr die Roedernallee in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen. In dem Fahrzeug befanden sich auf der Rückbank eine 31-jährige Frau mit ihrem dreijährigen Kind und ihrem einen Monat alten Säugling. Durch den Aufprall wurden die vier Erwachsenen verletzt und ambulant behandelt. Das dreijährige Kind erlitt Verletzungen am Bauch und der Säugling lebensgefährliche Verletzungen am Kopf, so dass beide zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kamen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Roedernallee / Thyssentraße etwa fünf Stunden für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).