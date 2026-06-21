Ermittlungen nach rassistischen und antisemitischen Vorfällen beim Deutschlandspiel

Nr. 0745

In Prenzlauer Berg sollen vergangene Nacht mehrere Männer rassistische und antisemitische Äußerungen getätigt haben. Beim Schauen des Weltmeisterschaftsspiels Deutschland-Elfenbeinküste vor einem Spätkauf an der Kreuzung Friedensstraße/Am Friedrichshain fiel einem couragierten 22-Jährigen gegen 23:30 Uhr gemeinsam mit dessen Bekannten auf, dass ein 40-Jähriger aus einer anderen Personengruppe heraus mehrere rassistische Aussagen gegen Nationalspieler und auch gegen den Schiedsrichter getätigt habe. Zudem soll er eine rechtsextreme Geste gezeigt haben. Als der Jüngere den Älteren darauf ansprach, sei er von einer weiteren Person der Gruppe antisemitisch beleidigt und aus der Gruppe heraus mutmaßlich bedroht worden. Von den alarmierten Polizeikräften angesprochen, reagierte der 40-Jährige laut und aggressiv. Auch aus der Gruppe heraus regte sich wiederholt verbaler Widerstand gegen die polizeiliche Arbeit. Der 40-Jährige wies laut Atemalkoholtest einen Wert von ungefähr zwei Promille auf. Nach Beendigung der Maßnahmen erteilten die Einsatzkräfte der Gruppe einen Platzverweis. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Volksverhetzung, dauern an.