Politiker an Informationsstand mit Eiern beworfen

Nr. 0744

Gestern Vormittag wurde ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses in Friedrichshain angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Politiker gegen 10:50 Uhr an einem Informationsstand seiner Partei an der Andreasstraße Ecke Singerstraße auf. Eine bislang unbekannte Frau soll mit einem E-Scooter auf dem Gehweg an dem Stand vorbeigefahren sein und gezielt mehrere Eier in Richtung des Politikers geworfen haben. Dabei wurde der Mann von einem Ei am rechten Unterarm getroffen. Der Mann verspürte nach dem Treffer einen Schmerz, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Die Frau entfernte sich anschließend in Richtung Stralauer Platz. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.