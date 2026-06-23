Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0756

Die 85-jährige Fußgängerin, die am vergangenen Sonnabend bei einem Unfall in Friedrichsfelde lebensgefährlich verletzt wurde, ist gestern verstorben. Die Frau befand sich zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus.

Erstmeldung Nr. 0742 vom 21. Juni 2026: Tödlich verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Friedrichsfelde ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin, einem Fußgänger und einem Motorradfahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 19-jährige Motorradfahrer gegen 23:10 Uhr die Straße Alt-Friedrichsfelde von der Kreuzung Alt Friedrichsfelde/Am Tierpark/Rhinstraße kommend auf dem linken Fahrstreifen stadtauswärts. Zeitgleich überquerten eine 85-jährige Fußgängerin und ein bislang unbekannter älterer Herr die Fahrbahn der Straße Alt-Friedrichsfelde an einer Fußgängerfurt. Den derzeit vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll die Ampel für die Fußgänger Rot gezeigt haben. Es kam zum Zusammenstoß der drei Beteiligten. Der Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Unfallort. Die 85-jährige Fußgängerin kam nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Lebensgefahr besteht weiterhin. Der 19-jährige Motorradfahrer wurde durch die Kollision von seinem Motorrad geschleudert und erlitt erhebliche innere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Spurensicherung wurde die Straße Alt-Friedrichsfelde in beide Fahrtrichtungen von 23:25 Uhr bis 4:45 Uhr weiträumig gesperrt. Hiervon betroffen war auch die Nachtbuslinie N5. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 3 (Ost).