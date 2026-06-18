Bekämpfung der Schusswaffenkriminalität – BAO Ferrum und EG Telum stellen bei Durchsuchungen fünf scharfe Schusswaffen sicher

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0732

Die BAO Ferrum des Landeskriminalamts Berlin und die EG Telum der Staatsanwaltschaft Berlin haben gestern nach intensiven Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz und räuberischer Erpressung insgesamt elf richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Die Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt 13 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 61 Jahren. Ein Großteil von ihnen steht im Verdacht, illegal mit Schusswaffen gehandelt zu haben. Weitere Tatvorwürfe sind räuberische Erpressung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Drei Beschuldigte im Alter von 18, 46 und 50 Jahren wurden festgenommen und sollen heute beim Amtsgericht Tiergarten zwecks Erlasses von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Die Durchsuchungen erfolgten an elf Wohn- und Aufenthaltsanschriften der Beschuldigten in Pankow, Gesundbrunnen, Marzahn, Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof, Buckow und Lichtenrade sowie in Brandenburg (Blankenfelde-Mahlow) und Sachsen-Anhalt (Bitterfeld-Wolfen). Es konnten unter anderem fünf scharfe Schusswaffen nebst Magazinen und Munition, nicht unerhebliche Mengen Betäubungs- und Arzneimittel (u. a. 2,7 Kilogramm Marihuana, 5.790 Tilidin-Tabletten), Bargeld sowie mehrere Messer und Mobiltelefone aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden.

Die Sichtung und Auswertung der Beweismittel sowie die Ermittlungen der BAO Ferrum des Landeskriminalamts Berlin und der Ermittlungsgruppe Telum der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.