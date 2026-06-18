Schüsse auf eine Gaststätte in Tempelhof

Nr. 0731

In der vergangenen Nacht stellten Polizeikräfte Einschüsse in der Fassade einer Gaststätte in Tempelhof fest. Eine Zeugin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie gegen 2:40 Uhr Schussgeräusche im Bereich der Ringbahnstraße vernommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in dem dort befindlichen Lokal, es wurde niemand verletzt. Die beim Landeskriminalamt angegliederte BAO Ferrum hat die weiteren Ermittlungen übernommen.