Fußgänger nach Verkehrsunfall notoperiert

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Polizeimeldung vom 17.06.2026

Mitte

Nr. 0728
Bei einem Verkehrsunfall in Moabit ist gestern Abend ein Fußgänger erheblich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und der Auswertung von Videomaterial soll ein 35-jähriger Mann gegen 22:45 Uhr im Bereich der Kreuzung An der Putlitzbrücke/Stromstraße bei Rotlicht und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn gelaufen sein. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, dessen 39-jähriger Fahrer noch versucht haben soll, auszuweichen. Der 35-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Er verbleibt zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Der 39-jährige Autofahrer sowie dessen schwangere Beifahrerin blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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