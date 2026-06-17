Fußgänger nach Verkehrsunfall notoperiert

Nr. 0728

Bei einem Verkehrsunfall in Moabit ist gestern Abend ein Fußgänger erheblich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und der Auswertung von Videomaterial soll ein 35-jähriger Mann gegen 22:45 Uhr im Bereich der Kreuzung An der Putlitzbrücke/Stromstraße bei Rotlicht und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn gelaufen sein. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, dessen 39-jähriger Fahrer noch versucht haben soll, auszuweichen. Der 35-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Er verbleibt zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Der 39-jährige Autofahrer sowie dessen schwangere Beifahrerin blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.