Junge Frau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

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Polizeimeldung vom 17.06.2026

Charlottenburg-Wilmersdorf

Vermisste Klara Maria Busson

Vermisste Klara Maria Busson

Bild: Quelle bekannt

Nr. 0726
Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau in hilfloser Lage. Die 18-jährige Klara Maria Busson wird seit Dienstag, 16. Juni 2026, vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ sie gegen 20 Uhr ihre Wohnanschrift in der Blissestraße in Wilmersdorf mit unbekanntem Ziel und kehrte bislang nicht zurück.
Klara Maria Busson leidet unter einer Essstörung und befindet sich derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie ist körperlich sehr geschwächt und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
  • 171 cm groß
  • sehr blass
  • sehr dünn

Bekleidet war Klara Maria Busson zuletzt mit einer langen grauen Sporthose und einer schwarzen Cordjacke. Ein Mobiltelefon hat sie nicht bei sich.

Vermisste Klara Maria Busson

Vermisste Klara Maria Busson

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:
  • Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?
  • Wer hat sie seit Dienstag, den 16. Juni 2026, gesehen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder per E-Mail an dir2k34@polizei.berlin.de entgegen. Sie können Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin geben. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

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