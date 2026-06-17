Junge Frau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0726

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau in hilfloser Lage. Die 18-jährige Klara Maria Busson wird seit Dienstag, 16. Juni 2026, vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ sie gegen 20 Uhr ihre Wohnanschrift in der Blissestraße in Wilmersdorf mit unbekanntem Ziel und kehrte bislang nicht zurück.

Klara Maria Busson leidet unter einer Essstörung und befindet sich derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie ist körperlich sehr geschwächt und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

171 cm groß

sehr blass

sehr dünn

Bekleidet war Klara Maria Busson zuletzt mit einer langen grauen Sporthose und einer schwarzen Cordjacke. Ein Mobiltelefon hat sie nicht bei sich.