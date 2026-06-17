Seniorin bei Bremsmanöver in Linienbus verletzt

Nr. 0725

Gestern Nachmittag wurde eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Linienbusses der BVG gegen 15:40 Uhr die Wittelsbacherstraße in Richtung Pechsteinstraße. Im Kreuzungsbereich Wittelsbacherstraße/Kronacher Straße musste der Busfahrer verkehrsbedingt bremsen. Hierbei soll eine 85-jährige Frau in dem Bus von ihrem Sitz gerutscht und gestürzt sein. Dabei erlitt sie erhebliche Kopfverletzungen. Der Busfahrer leistete der Verletzten zunächst Erste Hilfe. Anschließend brachten alarmierte Rettungskräfte die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).