Einbrecher mithilfe des DEIG festgenommen

Nr. 0724

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Steglitz einen mutmaßlichen Einbrecher mithilfe des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) fest. Gegen 16:40 Uhr alarmierten Anwohnerinnen und Anwohner die Polizei in die Göttinger Straße, nachdem sich ein 29-jähriger Mann gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft haben soll. In der Wohnung bewaffnete sich der Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Küchenmesser. Als die Einsatzkräfte eintrafen und die Wohnung betraten, reagierte der Bewaffnete nicht auf die polizeilichen Anweisungen und soll stattdessen auf die Einsatzkräfte zugegangen sein. Daraufhin setzte einer der Beamten das DEIG ein und die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Der Tatverdächtige wurde anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).