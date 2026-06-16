Flasche auf Einsatzwagen geworfen

Nr. 0722

Durch einen Flaschenwurf wurde gestern Abend in Kreuzberg ein Einsatzfahrzeug der Polizeidirektion 5 (City) beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren fünf Polizistinnen und Polizisten mit dem Mercedes die Skalitzer Straße gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Schlesisches Tor. In Höhe des U-Bahnhofes Görlitzer Park prallte plötzlich eine Glasflasche im Frontbereich auf und zerbrach. Dadurch wurde das Fahrzeug durch mehrere Kratzer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden Absuche des Nahbereichs entdeckten die Einsatzkräfte einen 19-jährigen Tatverdächtigen, der die Glasflasche von einem Gleis des dortigen Hochbahnhofs geworfen haben soll. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Mann einen Wert von 1,8 Promille. Er kam zwecks erkennungsdienstlicher Maßnahmen sowie Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam und anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.