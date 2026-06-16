Nr. 0721

Gestern Abend alarmierte eine Zeugin in Schöneberg die Polizei zu mehreren Farbschmierereien. Gegen 20 Uhr stellten die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 41 entsprechend der Hinweise der Zeugin, auf dem östlichen Vorplatz des U-Bahnhofs Wittenbergplatz eine etwa 1,5 Meter x 1,5 Meter große israelfeindliche Farbschmiererei fest. Eine weitere solche Farbschmiererei stellten sie auch auf der südlichen Seite des Platzes fest. Diese hatte eine Größe von etwa 2 Metern x 2 Metern. Die Einsatzkräfte machten beide Schmierereien unkenntlich. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.