Festnahme nach bewaffnetem Raubüberfall

Nr. 0720

Gestern Nachmittag nahmen Spezialkräfte in Adlershof einen mutmaßlichen Raubtäter nach intensiven Ermittlungen an dessen Wohnanschrift fest. Bislang ist bekannt, dass der gegen 16:30 Uhr in der Rudower Chaussee festgenommene 22-Jährige verdächtigt wird, in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Schnellrestaurant in der Michael-Brückner-Straße unter Vorhalten einer Schusswaffe überfallen zu haben. So soll er gegen 1:45 Uhr das Lokal betreten und direkt zu den Kassen gelaufen sein, um dort eine Geldkassette an sich zu nehmen. Dort habe er zudem eine Pistole gezogen und die Angestellten bedroht. Anschließend sei er in ein Auto gestiegen und geflüchtet. Erst im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer durch den Tatverdächtigen mit einer Waffe bedroht und damit zur Fahrt gezwungen worden sein soll. Bei der Festnahme des 22-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Beweismittel in Form von Bargeld und Geldkassetten sowie eine Schreckschusswaffe. Die Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) dauern an, insbesondere zu möglichen Verbindungen zu weiteren ähnlich gelagerten Straftaten in den vergangenen Tagen.