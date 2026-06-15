Mann leistet nach Verkehrsunfallflucht Widerstand gegen Einsatzkräfte

Nr. 0718

Gestern Nachmittag kam es in Britz nach einer Verkehrsunfallflucht zu Widerstandshandlungen gegenüber Polizeieinsatzkräften. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen befuhr ein 54-jähriger Mann gegen 14:15 Uhr mit seinem Auto die Fritz-Erler-Allee in Richtung Fritz-Reuter-Allee. Im Bereich der Kreuzung Fritz-Erler-Allee/ Grüner Weg/ Gutschmidtstraße soll er eine 47-jährige Autofahrerin von rechts überholt haben. Beim anschließenden Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Mann entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und fuhr zu einem Parkplatz in der Gutschmidtstraße. Auf dem Parkplatz soll der 54-Jährige gegenüber einem zufällig anwesenden Nachbarn, einem Polizeibeamten, geäußert haben, alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Der Beamte versetzte sich in den Dienst und gab sich als Polizist zu erkennen. Er konnte den Mann bis zum Eintreffen weiterer, zum Ort alarmierter Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft auf dem Parkplatz halten. Der 54-Jährige verweigerte die polizeilichen Anweisungen der eingetroffenen Polizisten, schrie und beleidigte die Beamten und schlug in deren Richtung, ohne jemanden zu treffen. Er konnte nur unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und festgenommen werden. Nachdem ein Beamter den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgeräts angedroht hatte, beruhigte sich die Lage und der Mann zeigte sich kooperativ. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Während der Widerstandshandlungen erlitt ein Polizeibeamter eine Verletzung am rechten Arm. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der Beamte konnte im Dienst bleiben. Der 54-Jährige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen sowie eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, wegen Beleidigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.