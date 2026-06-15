Mit Schreckschusswaffe vom Balkon geschossen

Nr. 0717

Gestern Abend kam es in Niederschöneweide zu mehreren Schussabgaben mit einer Schreckschusswaffe. Gegen 20 Uhr waren Polizeikräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Köllnischen Straße gerufen worden, weil eine Anwohnerin dort zuvor Schussgeräusche von einem Balkon wahrgenommen hatte. Sie gab an, bereits in der Vergangenheit mehrfach beobachtet zu haben, dass vom selben Balkon mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sei. Als die Polizeikräfte am Ort eintrafen, hörten sie einen weiteren Schuss. Sie suchten daraufhin die zum besagten Balkon gehörende Wohnung auf. Die 36‑jährige Bewohnerin sowie ihr 45‑jähriger Mitbewohner öffneten die Tür und händigten nach Tatvorwurf und Belehrung eine Schreckschusswaffe, ein Magazin sowie mehrere Patronen aus. Zudem wurde die Waffenbesitzkarte der 36‑Jährigen vorgelegt. Die genannten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen beide Personen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.