Mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt

Nr. 0715

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand nach Alt-Hohenschönhausen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Passant gegen 1:50 Uhr einen Feuerschein auf dem eingezäunten Gelände eines Telekommunikationsunternehmens in der Landsberger Allee gesehen und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte löschten insgesamt sechs in Vollbrand stehende Firmenfahrzeuge. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.