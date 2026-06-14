Mit einem Einsatzwagen zusammengestoßen und verletzt

Nr. 0714

Einsatzkräfte stoppten vergangene Nacht einen flüchtigen Kradfahrer in Karlshorst. Gegen 23:50 Uhr fiel einer Besatzung eines Einsatzwagens ein Kradfahrer auf der Kreuzung Alt-Friedrichsfelde/ Rhinstraße/ Am Tierpark mit Fahrtrichtung Treskowallee auf, der mehrere Spurwechsel vollzog, ohne dabei einen Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. Die Besatzung entschloss sich, der Kradfahrer anzuhalten und verkehrsrechtlich zu überprüfen. Die dazu eingeschalteten Anhaltesignale, inklusive Blaulicht und Sondersignale, missachtete der Fahrer, beschleunigte das Motorrad und entfernte sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Während seiner Flucht missachtete er verkehrsgefährdend unter anderem mehrere rote Ampeln. Um den Fahrer zu stoppen, sperrte ein weiterer Einsatzwagen mit eingeschaltetem Blaulicht die Treskowallee kurz vor dem Hegemeisterweg. Der Fahrer fuhr auf den Einsatzwagen zu und versuchte zwischen diesem und dem rechten Fahrbahnrand vorbeizufahren. Dabei stieß das Krad mit dem Einsatzwagen zusammen und verkeilte sich zwischen dem Mast einer Lichtzeichenanlage und der Front des Einsatzfahrzeuges. In der Folge stürzte der Flüchtige vom Krad und blieb auf dem Gehweg liegen. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Hinzugerufene Rettungskräfte behandelten den 22-Jährigen, der eine Schürfwunde an einem Bein erlitten hatte, ambulant am Ort. Die Polizeikräfte beschlagnahmten den Führerschein und das Motorrad des 22-Jährigen und entließen ihn nach erfolgter Identitätsfeststellung am Ort. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Gefährdung verantworten.