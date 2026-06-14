Festnahme nach Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

Nr. 0713

Ein mutmaßlicher Drogenhändler, der sich gestern Vormittag in seiner Wohnung in Oberschöneweide verschanzte, wurde unter Zuhilfenahme eines Diensthundes festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand beobachtete ein Zeuge gegen 10:20 Uhr auf der Wilhelminenhofstraße, wie ein Mann mehrere Teile einer größeren Cannabisplantage im Müll entsorgte und rief die Polizei. Die Polizeieinsatzkräfte stellten dort zahlreiche Pflanztöpfe sowie Teile einer Bewässerungsanlage fest und suchten anschließend die Wohnung des 36-jährigen Tatverdächtigen im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Auf Klingeln und Klopfen öffnete der 36-Jährige die Wohnungstür jedoch nicht. Die Einsatzkräfte nahmen allerdings Geräusche als auch starken Cannabisgeruch aus der Wohnung wahr. Nachdem auch weiteren Aufforderungen, die Tür zu öffnen, keine Folge geleistet wurde, erwirkten die Polizeieinsatzkräfte einen Durchsuchungsbeschluss. Zwischenzeitlich nahmen sie Geräusche wahr, die auf ein Verbarrikadieren der Wohnungstür hindeuteten. Als sie die Tür anschließend gewaltsam öffnen wollten, gelang dies nur mit geringem Erfolg, da der gesamte Eingangsbereich und der Großteil des Wohnungsflurs mit Europaletten zugestellt worden war. Zur technischen Unterstützung riefen die Einsatzkräfte nunmehr auch die Berliner Feuerwehr zum Ort. Kurze Zeit später nahmen die Polizistinnen und Polizisten dann Brandgeruch aus der Wohnung und auch Flammen im Inneren wahr. Die Einsatzkräfte begannen daraufhin die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses zu evakuieren. Das Feuer erlosch schließlich von selbst, sodass keine Löschmaßnahmen nötig wurden. Währenddessen wurde eine Gruppe des Spezialeinsatzkommandos zum Ort alarmiert, welche sich schließlich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffte und einen Diensthund einsetzte, sodass der 36-Jährige festgenommen werden konnte. Durch den Zugriff erlitt der Mann Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Darüber hinaus wurde er wegen seiner psychischen Auffälligkeiten einer diensthabenden Psychologin eines Krankenhauses vorgestellt, woraufhin der Mann stationär in der Klinik aufgenommen wurde. In der Wohnung beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem mehr als 5 Kilogramm Cannabis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.