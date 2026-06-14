Mann erlitt Stichverletzungen

Nr. 0712

Ein Mann erlitt gestern Morgen in Schöneberg mehrere Stichverletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein Unbekannter mit dem Inhaber eines Gebrauchtwagenhandels an der Ella-Barowsky-Straße gegen 10:50 Uhr zunächst ein kurzes Verkaufsgespräch geführt haben. Anschließend soll der Unbekannte den 60-Jährigen angegriffen haben, der dabei mehrere Stichverletzungen erlitt. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung S-Bahnhof Schöneberg. Eine Zeugin, die auf das Geschehen aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.