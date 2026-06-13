Frau mit Kopftuch fremdenfeindlich beleidigt und mit Messer bedroht

Nr. 0710

Gestern Nachmittag soll eine Frau in Kreuzberg fremdenfeindlich beleidigt und mit einem Messer bedroht worden sein. Gegen 15:10 Uhr sei die 53-Jährige in Richtung eines Supermarkteingangs in der Zeughofstraße gelaufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau auf dem Parkplatz von einer 59-Jährigen auf ihr Kopftuch angesprochen und fremdenfeindlich beleidigt. Sie soll danach Stichbewegungen mit einem Messer in Richtung der 53-Jährigen gemacht haben. Alarmierte Kräfte der 36. Einsatzhundertschaft nahmen die Tatverdächtige fest und fanden bei ihrer Durchsuchung das Messer, welches sie beschlagnahmten. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Festgenommene kam in ein Polizeigewahrsam und wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung sowie Blutentnahme aus diesem entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.