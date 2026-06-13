Mann bei Auseinandersetzung verletzt – drei Tatverdächtige festgenommen

Nr. 0709

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Wedding verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 28-Jähriger gegen 0:50 Uhr in der Reinickendorfer Straße mit einer größeren Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann in einen Imbiss. Dort sollen ihn mehrere Personen aus der Gruppe zu Boden gebracht und geschlagen haben. Zudem erlitt der 28-Jährige eine Stichverletzung am Oberschenkel. Der 39-jährige Betreiber des Imbisses, der versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten, wurde dabei mit Reizgas besprüht. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Liebenwalder Straße. Eine Polizeibeamtin leistete bei dem verletzten 28-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Mann kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der Imbissbetreiber klagte über Augenreizungen und wurde von weiteren hinzualarmierten Rettungskräften ambulant am Ort behandelt. Einsatzkräfte nahmen wenig später drei mutmaßlich Beteiligte in der Turiner Straße fest. Die Männer im Alter von 42, 38 und 26 Jahren wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen.