Bewaffneter Überfall auf Schnellrestaurant

Nr. 0708

In der vergangenen Nacht wurden Mitarbeitende eines Schnellrestaurants in Köpenick überfallen. Gegen 2 Uhr soll ein maskierter Mann die Filiale in der Wendenschloßstraße betreten und den Verkaufstresen passiert haben. Dort habe der Unbekannte von einer Mitarbeiterin die Öffnung der Kasse gefordert. Dem Vernehmen nach lud er dabei eine mitgeführte Schusswaffe durch und drückte anschließend ab. Ein Schuss löste sich nicht. Die Mitarbeiterin sei in den Küchenbereich zu weiteren Mitarbeitenden geflüchtet. Derweil soll sich der Täter zum Tresen begeben und die Kassenschublade herausgerissen haben. Danach ergriff er die Flucht. Es wurde niemand verletzt. Ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs.