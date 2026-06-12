Mutmaßliche Angreifer nach Polizeieinsatz festgenommen

Nr. 0707

Nach einem versuchten Diebstahl eines E-Scooters und einer anschließenden gefährlichen Körperverletzung in Fennpfuhl wurden gestern Morgen mehrere Personen festgenommen sowie Waffen, Betäubungsmittel und pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 32-jähriger Mann gegen 9 Uhr in der Landsberger Allee einen Mann, der versucht haben soll, einen E-Scooter zu entwenden. Als der Zeuge den Mann von der Tat abzuhalten versuchte, entfernte sich dieser. Kurz darauf erschienen fünf bis sechs Männer, die unter anderem mit Messern und Schlagstöcken bewaffnet gewesen sein sollen. Sie sollen den Mann mit Steinen beworfen und mehrfach mit einem Schlagstock auf ihn eingeschlagen haben. Dem Angegriffenen gelang die Flucht. Anschließend alarmierte er die Polizei. Er erlitt leichte Verletzungen und Hämatome. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Als Einsatzkräfte zum Tatort fuhren, beobachtete der 32-Jährige, wie zwei mutmaßliche Angreifer in ein leerstehendes Gebäude in der Otto-Marquardt-Straße flüchteten. Das Gebäude wurde von Polizeikräften umstellt. Einer der Tatverdächtigen im Alter von 26 Jahren näherte sich währenddessen dem Objekt und wurde festgenommen. Anschließend erwirkte die Staatsanwaltschaft Berlin einen Durchsuchungsbeschluss. Kurze Zeit später verließen acht Personen, hierunter eine Frau, im Alter von 22-45 Jahren das Haus. Unter ihnen befanden sich auch zwei weitere Tatverdächtige der zuvor begangenen gefährlichen Körperverletzung. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die zuvor beschriebenen Waffen. Darüber hinaus wurden eine Schusswaffe mit Munition und Zubehör sowie zehn womöglich illegale, betriebsbereite Spielautomaten aufgefunden und sichergestellt. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte mehrere sogenannte Kugelbomben, die durch Spezialkräfte übernommen wurden. Da von den acht Personen insgesamt sieben keine Ausweisdokumente mit sich führten, wurden sie zur Identitätsfeststellung in ein Polizeigewahrsam gebracht. Bei fünf Personen stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest. Bei drei Personen fanden die Einsatzkräfte zudem Betäubungsmittel in Form von mutmaßlichen Kokain und stellten diese sicher. Gegen zwei Männer lagen Haftbefehle vor, von denen einer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die übrigen Personen entlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung mit Waffen, versuchten Diebstahls des E-Scooters, unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffen-, das Betäubungsmittel- und das Aufenthaltsgesetz dauern an.