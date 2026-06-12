Durchsuchungsbeschlüsse wegen Erpressung vollstreckt

Nr. 0706

Ermittlerinnen und Ermittler der BAO Ferrum vollstreckten gestern im Auftrag der Ermittlungsgruppe Telum der Staatsanwaltschaft Berlin mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung. Ab 6 Uhr früh drangen Einsatzkräfte, unter anderem Kräfte des Spezialeinsatzkommandos, in mehrere Wohnungen in Tempelhof, Hellersdorf und Kreuzberg ein und vollstreckten die gegen drei Beschuldigte im Alter von 23 und 44 Jahren gerichteten Beschlüsse. Insgesamt fanden die Ermittlerinnen und Ermittler zwei scharfe Schusswaffen nebst Magazinen und über einhundert Schuss Munition. Darüber hinaus fanden sie noch mehrere Mobilfunktelefone, Drogen, Feinwaagen und Verpackungsmaterial. Alle Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Die Ermittlerinnen und Ermittler nahmen alle drei Beschuldigten fest und brachten sie in Polizeigewahrsam. Einer der Beschuldigten wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter wegen des Erlasses eines Untersuchungshaftbefehls vorgeführt. Einer weiterer Beschuldigter wurde zudem aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung festgenommen.