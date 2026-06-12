Vorläufige Festnahme nach Schussabgabe

Nr. 0705

Nach mehreren Schussabgaben in Gesundbrunnen nahmen Polizeikräfte gestern Abend einen Jugendlichen fest. Gegen 22:40 Uhr alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte zur Kreuzung Schwedenstraße/Koloniestraße, da er Schussgeräusche wahrgenommen hatte. Auf einer Verkehrsinsel fanden die Einsatzkräfte mehrere Hülsen sowie scharfe Patronen und beschlagnahmten diese. In Tatortnähe nahmen die Einsatzkräfte einen 17-Jährigen vorläufig fest und sicherten Spuren am Tatort. Der Jugendliche wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).