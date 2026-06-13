Zeugenaufruf nach tödlichen Stichverletzungen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0711

Am Abend des 10. Juni 2026 wurde ein 61-jähriger Mann bei einer Bäckerei in der Gerichtstraße 52 in 13347 Berlin-Wedding Opfer eines Tötungsdelikts. Bislang konnte keine für die Tat verantwortliche Person identifiziert werden.

Wer hat zur Tatzeit Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat zur Tatzeit eine flüchtende Person aus Richtung der Gerichtstraße kommend gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter geben?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911111 oder per E-Mail an LKA111-Hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

Erstmeldung Nr. 0702 vom 11. Juni 2026: Mann mit tödlichen Stichverletzungen in Bäckerei aufgefunden

Seit der vergangenen Nacht haben die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Wedding übernommen. Gegen 1:15 Uhr wurde ein 61-Jähriger leblos mit diversen Stichverletzungen in seiner Bäckerei in der Gerichtstraße aufgefunden. Bisherige Erkenntnisse deuten auf ein Fremdverschulden hin. Die Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach der für die Tat verantwortlichen, bislang unbekannten Person, dauern an.