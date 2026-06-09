Verstorbene Person nach Wohnungsbrand

Nr. 0693

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand nach Wittenau alarmiert. Gegen 1 Uhr hatte eine Anwohnerin in der Hermsdorfer Straße ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. In der betroffenen Wohnung fanden Einsatzkräfte einen toten Mann. Durch das Feuer wurde das Gebäude erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Mehrere Personen erlitten Verletzungen und wurden ambulant sowie stationär behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.