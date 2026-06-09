Kind angefahren – Fahrzeugführer flüchtet vom Unfallort

Nr. 0691

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Wedding wurde ein Kind verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein siebenjähriges Mädchen gegen 18 Uhr, gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Schwester sowie zwei weiteren Freundinnen die Fahrbahn der Willdenowstraße auf Höhe der Hausnummer 2 zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem silberfarbenen Pkw die Willdenowstraße in Richtung Lynarstraße. Er fuhr die Siebenjährige an, die sich nach bisherigen Erkenntnissen als letzte Person der Gruppe auf der Fahrbahn befand. Das Kind erlitt durch die Kollision eine Platzwunde am Kopf sowie Schmerzen am rechten Knie. Passanten leisteten unmittelbar nach dem Unfall bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Diese übernahmen dann die medizinische Versorgung am Ort. Anschließend brachten Rettungskräfte die Siebenjährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen hielt der Autofahrer zunächst an, stieg aus und soll den Notruf gewählt haben. Kurz darauf sei er jedoch wieder in sein Fahrzeug gestiegen und habe sich in Richtung Sparrstraße vom Unfallort entfernt, ohne auf das Eintreffen von Rettungskräften oder die Polizei zu warten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.